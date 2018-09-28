Федун предложил реформы для российского футбола. По плану, региональные бюджеты не должны финансировать клубы

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Вице-президент «Лукойла» и владелец «Спартака» предлагает повысить доходы футбольных клубов от медиаправ. Бизнесмен предлагает отказаться от квазигосударственных льгот для футбола и спонсорства команд из региональных бюджетов.

А высвободившиеся средства, по его мнению, стоит перераспределять через «механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов». Как считает Федун, достаточно 80—100 млн евро для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и 15 млн — для клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ), чтобы система российского футбола из дотационно-распределительной стала «самофинансируемой с мощными спортивными стимулами».

Так же Леонид Федун считает, что доходы клубов должны формироваться от контрактов на телеправа.

«Основной доход европейские клубы получают от продажи телевизионных и медиаправ. Российская премьер-лига занимает престижное шестое место в рейтинге УЕФА по спортивным результатам и в то же время является аутсайдером в распределении телевизионных доходов. По их доле менее 4% общих доходов клубов, мы занимаем место в третьем десятке европейских лиг. По их сумме на клуб — 18-е место с учетом текущего контракта РПЛ с холдингом «Газпром-Медиа».

Без решения вопроса с медиаправами наш футбол обречен на постоянную деградацию. Можно спорить о качестве российского футбольного шоу, но оно явно не хуже чем, скажем, в Бельгии или Турции. А с точки зрения размеров покупательной способности телеаудитории мы не сильно отстаем от европейских лидеров. Так почему в России телеправа так дешевы? Ответ прост и сложен одновременно. Сегодня основные телеканалы в стране — государственные или квазигосударственные, и без решения на политическом уровне ситуация останется прежней», — написал Федун в СЭ.

