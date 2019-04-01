Власти могут выделить из ФНБ 190 млрд на компенсации нефтяникам

Правительство рассматривает возможность выделения средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) чтобы компенсировать расходы бюджета на льготы нефтяникам. Планируется выделить 190 млрд рублей.

Рассмотреть такую возможность предложено по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева 21 марта, пишут «Ведомости».

Кроме того, рассматриваются варианты повышения акцизов на мазут и средние дистилляты (полуфабрикаты) или повышения налога на добычу полезных ископаемых.

Газета отмечает, что правила использования средств ФНБ не предполагают направление денег на компенсацию выпадающих доходов.

Ранее сообщалось, что правительство не согласовало повышение компенсаций нефтяным компаниям из-за потерь от поставок топлива на внутренний рынок.

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было заявлено об изменении формулы демпфирующей составляющей обратного акциза на нефть.