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Сегодня в Татарстане возможны небольшие осадки и до +8

04:30, 05.04.2019
Сегодня в Татарстане возможны небольшие осадки и до +8
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 5 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +3°С до +8°С. В Казани днем ожидается от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +5°С до +8°С.

Общество Татарстан
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