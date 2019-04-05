Сегодня в Татарстане возможны небольшие осадки и до +8

В пятницу, 5 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +3°С до +8°С. В Казани днем ожидается от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +5°С до +8°С.