На Украине предложили ввести уголовное наказание за невыполнение предвыборных обещаний
Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предложил ввести уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
Рабинович отметил, невыполнение предвыборных обещаний грозит потерей доверия к власти, пишет «РИА Новости».
Напомним, по итогам обработки 100% электронных протоколов в выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский с 30,24%, на втором месте — Петр Порошенко с 15,95%. Они будут участвовать во втором туре 21 апреля.ОбществоВласть
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