На Украине предложили ввести уголовное наказание за невыполнение предвыборных обещаний

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предложил ввести уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Рабинович отметил, невыполнение предвыборных обещаний грозит потерей доверия к власти, пишет «РИА Новости».

Напомним, по итогам обработки 100% электронных протоколов в выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский с 30,24%, на втором месте — Петр Порошенко с 15,95%. Они будут участвовать во втором туре 21 апреля.