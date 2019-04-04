Ракета «Союз» со спутниками связи стартовала с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз СТ-Б» с четырьмя европейскими коммуникационными спутниками 03b стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Пуск был осуществлен в 20.05 по мск. Спутники будут выведены на орбиту с помощью российского разгонного блока «Фрегат-МТ», пишет «Интерфакс».

Спутники 03b принадлежат люксембургскому оператору SES. Они пополнят европейскую среднеорбитальную систему связи, обеспечивающую доступ в интернет для пользователей в 50 странах мира.

Напомним, сегодня ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала с космодрома Байконур. Пуск был осуществлен в 14.01 мск.