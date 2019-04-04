Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала сегодня с космодрома Байконур.



Пуск был осуществлен в 14.01 мск. Трансляция велась на сайте «Роскосмоса».



Через 117 секунд после запуска произошло отделение первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Спустя 4 минуты и 47 секунд штатно отделилась вторая ступень.

Стоит отметить, что корабль полетел к станции по сверхкороткой схеме. Стыковка «Прогресса» с МКС должна произойти в 17.25 по московскому времени.

Ранее стало известно, что график предстартовой подготовки ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Прогресс МС-11» неожиданно изменили, чтобы провести дополнительные проверки.