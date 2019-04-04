В «Газпроме» назначили нового куратора финансово-экономического блока

В ПАО «Газпром» назначили нового заместителя председателя правления компании по воросам финансово-экономической деятельности, им стал Фамил Садыгов.

С 2009 года Садыгов был заместителем председателя правления «Газпромбанка», пишет RNS.

1 апреля в «Газпроме» назначили еще двух новых заместителей председателей правления. Это Елена Бурмистрова и Олег Аксютин.

Как сообщает компания, Бурмистрова будет также выполнять должность гендиректора «Газпром экспорта». На посту зампредседателя она будет курировать вопросы внешнеэкономической деятельности, в том числе в ближнее зарубежье. Аксютин же займется вопросами стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестиционной программы.