Премьер-министров Греции и Северной Македонии предложили наградить Нобелевской премией мира

Группа депутатов из Европарламента поддержала предложение тунисского лауреата Нобелевской премии мира Уидед Бушамауи выдать эту награду премьер-министрам Греции Алексису Ципрасу и Северной Македонии Зорану Заеву за Преспанское соглашение.

«Впервые такое передовое соглашение достигнуто в Балканском регионе. Оба премьер-министра сделали этот шаг вперед, несмотря на большое внутреннее давление, и благодаря их руководству в итоге достигли такого положительного результата. Их выдвижение на Нобелевскую премию мира станет всем посланием о том, что мужество и прогрессивное мышление, выходящее за национальные границы, должны быть вознаграждены», — говорится в письме депутатов, которое они направили в Нобелевский комитет, пишет «РИА Новости».

Напомним, Афины и Скопье подписали Преспанское оглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию 17 июня 2018 года. Оно вступило в силу 17 февраля.