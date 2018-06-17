Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании Македонии

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров, а также спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимица подписали соглашение о переименовании «Республики Македония» в «Республику Северная Македония».

Подписание прошло на границе двух стран в посёлке Псарадес в районе озёр Преспа в присутствии премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева. На церемонии присутствовали заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан, пишет «РИА Новости».

Напомним, 12 июня премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что Македонию переименуют в Республику Северная Македония. Позднее президент Македонии Георге Иванов отказался поставить под соглашением свою подпись заявив, что переименование противоречит конституции страны и не отвечает интересам государства.