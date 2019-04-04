Путин назначил посла РФ в ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин назначил чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ, им стал Сергей Кузнецов. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

С 16 апреля 2013 года по 11 октября 2018 года послом России в ОАЭ являлся Александр Ефимов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Павловского новым послом России в Австралии.

«Назначить Павловского Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австралии», — говорится в документе.



До назначения послом России в Австралии Павловский был директором Четвертого департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства.

