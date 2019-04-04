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Зеленский отказался признавать воссоединение Крыма с Россией

10:36, 04.04.2019
Зеленский отказался признавать воссоединение Крыма с Россией
Фото: pixabay.com

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский заявил, что не признает воссоединение Крыма с Россией. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

По его мнению, полуостров был и остается в составе Украины. При этом он также считает недействительными итоги референдума 2014 года.

«Крым — это Украина. Был, есть и будет», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, по итогам обработки 100% электронных протоколов в предвыборной гонке лидирует Владимир Зеленский с 30,24%, на втором месте — Петр Порошенко с 15,95%. Они будут участвовать во втором туре 21 апреля.

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