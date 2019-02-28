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Роман Абрамович учредил фонд развития современного кино

10:55, 28.02.2019 1
Роман Абрамович учредил фонд развития современного кино
Фото: wikimedia.org / Londonpixels

Бизнесмен Роман Абрамович будет поддерживать развитие киноиндустрии, он зарегистрировал фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», сообщает интернет-газета Znak.

По данным картотеки «СПАРК-Интерфакс», исполнительным директором стал бывший руководитель Фонда кино Антон Малышев. Фонд «Кинопрайм» был зарегистрирован 26 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что музей современного искусства «Гараж» Романа Абрамовича и его экс-супруги Дарьи Жуковой откроет на ВДНХ мастерские для художников и арт-резиденцию. Они расположатся в отреставрированном здании 1939 года площадью 1 303 кв. м. В здании создадут 18 рабочих пространств для художников, там же будет расположена общая мастерская и покрасочная.

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комментарии

  • Анонимно 28 февр
    Уже более десяти лет еврейская община по всему миру интенсивно рекламирует еврейские фильмы - пропаганду о том какие они безобидные, все такие "пушистые".
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