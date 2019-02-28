Роман Абрамович учредил фонд развития современного кино

Бизнесмен Роман Абрамович будет поддерживать развитие киноиндустрии, он зарегистрировал фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», сообщает интернет-газета Znak.

По данным картотеки «СПАРК-Интерфакс», исполнительным директором стал бывший руководитель Фонда кино Антон Малышев. Фонд «Кинопрайм» был зарегистрирован 26 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что музей современного искусства «Гараж» Романа Абрамовича и его экс-супруги Дарьи Жуковой откроет на ВДНХ мастерские для художников и арт-резиденцию. Они расположатся в отреставрированном здании 1939 года площадью 1 303 кв. м. В здании создадут 18 рабочих пространств для художников, там же будет расположена общая мастерская и покрасочная.