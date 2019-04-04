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Более полумиллиарда записей о пользователях Facebook оказались в открытом доступе

00:11, 04.04.2019
Более полумиллиарда записей о пользователях Facebook оказались в открытом доступе
Фото: maxpixel.net

Специалисты компании UpGuard сообщили, что в открытый доступ попали около 540 млн записей о пользователях социальной сети Facebook.

Так, утекла информация о комментариях, лайках и реакциях. Она хранилась в ненадлежащем виде, и любой мог получить доступ к ней, сообщается на сайте UpGuard.

Также специалисты сообщили, что личные данные 22 тыс. человек, включая пароли и адреса электронной почты, были доступны в уже несуществующем приложении At the Pool.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook могут оштрафовать на миллиарды долларов из-за утечки данных пользователей.

После этого руководство компании признало, что хранило часть паролей от учетных записей миллионов пользователей соцсети в незащищенном виде.

Технологии
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