Более полумиллиарда записей о пользователях Facebook оказались в открытом доступе

Специалисты компании UpGuard сообщили, что в открытый доступ попали около 540 млн записей о пользователях социальной сети Facebook.



Так, утекла информация о комментариях, лайках и реакциях. Она хранилась в ненадлежащем виде, и любой мог получить доступ к ней, сообщается на сайте UpGuard.

Также специалисты сообщили, что личные данные 22 тыс. человек, включая пароли и адреса электронной почты, были доступны в уже несуществующем приложении At the Pool.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook могут оштрафовать на миллиарды долларов из-за утечки данных пользователей.

После этого руководство компании признало, что хранило часть паролей от учетных записей миллионов пользователей соцсети в незащищенном виде.