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Facebook признала, что ее сотрудники имели доступ к паролям сотен миллионов пользователей

20:43, 21.03.2019
Facebook признала, что ее сотрудники имели доступ к паролям сотен миллионов пользователей
Фото: pixabay.com

Руководство компании Facebook признало, что хранило часть паролей от учетных записей миллионов пользователей соцсети в незащищенном виде.

Пароли пользователей соцсети хранились во внутренних системах хранения данных и были доступны для сотрудников Facebook.

В компании подчеркнули, что пароли «никогда не были видны никому за пределами Facebook».

Проблема также касается десятков тысяч пользователей Instagram. В Facebook пообещали уведомить пользователей, чьи пароли оказались в незащищенном виде.

Ранее СМИ сообщили, что фитнес-трекеры и мобильные годами передавали данные о пользователях Facebook. Позднее представители Facebook связались с несколькими разработчиками приложений и попросили отменить рассылку.

ТехнологииIT
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