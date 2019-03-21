Facebook признала, что ее сотрудники имели доступ к паролям сотен миллионов пользователей

Руководство компании Facebook признало, что хранило часть паролей от учетных записей миллионов пользователей соцсети в незащищенном виде.

Пароли пользователей соцсети хранились во внутренних системах хранения данных и были доступны для сотрудников Facebook.

В компании подчеркнули, что пароли «никогда не были видны никому за пределами Facebook».



Проблема также касается десятков тысяч пользователей Instagram. В Facebook пообещали уведомить пользователей, чьи пароли оказались в незащищенном виде.

Ранее СМИ сообщили, что фитнес-трекеры и мобильные годами передавали данные о пользователях Facebook. Позднее представители Facebook связались с несколькими разработчиками приложений и попросили отменить рассылку.