Суд продлил арест аспиранта МГУ из Нижнекамска до 7 мая

Головинский суд Москвы продлил арест аспиранта механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова.

Он останется в СИЗО до 7 мая. Защита Мифтахова намерена обжаловать это решение, пишет ТАСС.

Ранее, 26 марта, правозащитный центр «Мемориал» назвал Мифтахова политическим заключенным. Также Мосгорсуд признал законным продление ареста нижнекамца до 7 апреля.

Напомним, что Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны в начале февраля. Сначала Мифтахова подозревали в изготовлении взрывного устройства. Позднее аспиранта задержали по делу о поджоге офиса «Единой России» в Москве.

