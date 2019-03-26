«Мемориал» признал аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова из Нижнекамска политическим заключенным.

«Мы требуем его немедленного освобождения и прекращения фабрикации уголовных дел в его отношении»,— приводит фрагмент заявления «Мемориала» «Коммерсант».

По сведениям правозащитного центра, в отношении Мифтахова и других фигурантов дела применялись пытки. Сам аспирант утверждает, что против него использовалась пытка шуруповертом.

Напомним, что Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны в начале февраля. Сначала Мифтахова подозревали в изготовлении взрывного устройства. Позднее аспиранта задержали по делу о поджоге офиса «Единой России» в Москве. В начале марта Головинский суд Москвы до 7 апреля продлил Мифтахову срок ареста.