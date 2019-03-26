Мосгорсуд оставил в СИЗО аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова

Мосгорсуд признал законным продление ареста аспиранта механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны в начале февраля. Сначала Мифтахова подозревали в изготовлении взрывного устройства. Позднее аспиранта задержали по делу о поджоге офиса «Единой России» в Москве. В начале марта Головинский суд Москвы продлил Мифтахову срок ареста до 7 апреля.

Сегодня правозащитный центр «Мемориал» признал Мифтахова политическим заключенным.