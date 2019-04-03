Конституционный суд не вмешался в пенсионную реформу

Конституционный суд разъяснил, что определение пенсионного возраста — прерогатива законодателя, сообщают «Ведомости».

Суд объяснил, что у депутатов есть право устанавливать пенсионный возраст.

Напомним, ранее сообщалось, что внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Причиной стало недовольство граждан пенсионной реформой. ВЦИОМ провел опрос по заказу администрации президента РФ. По его данным, население не доверяет изменениям в этой области. Скорее всего, закон не будет принят в этом году, несмотря на рекомендации финансового блока правительства. Перед запуском механизма ИПК правительству нужно повысить доверие граждан к негосударственным пенсионным фондам, репутация которых пострадала после событий с рухнувшими банками, аффилированными с девелоперами.