МВД собирается обязать мигрантов возмещать затраты на депортацию из России

Фото: Роман Хасаев

МВД подготовило законопроект, который обязывает мигрантов возмещать затраты на депортацию из России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас в законодательстве не закреплена норма, которая бы обязывала депортируемых мигрантов возмещать расходы на их высылку из страны. Общественное обсуждение продлится до 17 апреля. Планируется, что инициатива вступит в силу в июле.

Напомним, ранее Минтруд РФ сообщил, что глава региона имеет право устанавливать ограничения на привлечение к работе иностранцев. Однако такие меры должны вводиться именно с учетом необходимости и особенностей рынка труда субъекта.