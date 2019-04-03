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Экономика

МВД собирается обязать мигрантов возмещать затраты на депортацию из России

17:45, 03.04.2019
МВД собирается обязать мигрантов возмещать затраты на депортацию из России
Фото: Роман Хасаев

МВД подготовило законопроект, который обязывает мигрантов возмещать затраты на депортацию из России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас в законодательстве не закреплена норма, которая бы обязывала депортируемых мигрантов возмещать расходы на их высылку из страны. Общественное обсуждение продлится до 17 апреля. Планируется, что инициатива вступит в силу в июле.

Напомним, ранее Минтруд РФ сообщил, что глава региона имеет право устанавливать ограничения на привлечение к работе иностранцев. Однако такие меры должны вводиться именно с учетом необходимости и особенностей рынка труда субъекта.

ЭкономикаФинансыОбществоВласть
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