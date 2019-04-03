МВД собирается обязать мигрантов возмещать затраты на депортацию из России
МВД подготовило законопроект, который обязывает мигрантов возмещать затраты на депортацию из России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас в законодательстве не закреплена норма, которая бы обязывала депортируемых мигрантов возмещать расходы на их высылку из страны. Общественное обсуждение продлится до 17 апреля. Планируется, что инициатива вступит в силу в июле.
Напомним, ранее Минтруд РФ сообщил, что глава региона имеет право устанавливать ограничения на привлечение к работе иностранцев. Однако такие меры должны вводиться именно с учетом необходимости и особенностей рынка труда субъекта.ЭкономикаФинансыОбществоВласть
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