Леонид Вайсфельд: «В Уфе все пошло по другому сценарию. «Салават» был лучше подготовлен»

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Постоянный эксперт КХЛ ТВ и бывший судья, а также генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился с «Чемпионатом» мнением о третьем матче серии Кубка Гагарина между уфимским «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом» (5:1, 1-2).

— Во втором матче в Балашихе команда Боба Хартли была побыстрее и лучше подготовлена. В первой встрече в Уфе ситуация в корне изменилась. Здесь все пошло по другому сценарию. «Салават» был лучше подготовлен. Команда Николая Цулыгина выглядела активнее и за счет этого справедливо выиграла.

Также Вайсфельд оценил игру уфимских легионеров.

— Хартикайнен, конечно, выглядит замечательно. Он же установил рекорд «Салавата» по голам в КХЛ. Теэму в полном порядке, не зря он сейчас лучший бомбардир плей-офф. Сыграло свою роль возвращение в состав уфимцев Бурмистрова. Александр играет не слишком результативно, но очень полезно.

Отмечу вратарей, они хорошо играли. Метсола выручал, да и вышедший на замену Налимов здорово отыграл. Я последнюю шайбу уже не беру, он там расстроился. В остальном же он просто держал Омск в игре. Второй период со счетом 1:0 выиграл «Авангард», но на самом деле было очень большое преимущество у «Салавата». Уфа вчера играла хорошо, — сказал Вайсфельд.