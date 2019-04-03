Росстат рассказал, какая зафиксирована инфляция

С 26 марта по 1 апреля 2019 года инфляция в России была нулевой, сообщает «Интерфакс».

К такому выводу пришли в Росстате. До этого недельная инфляция была нулевой в конце сентября 2018 года. В годовом выражении инфляция на 1 апреля составила 5,3%.

Напомним, ранее сообщалось, что в марте оценка инфляции, которую ожидает население в ближайший год, снизилась до 9,1%, сообщается на официальном портале ЦБ РФ. При этом месяцем ранее такие ожидания достигали 10,1%. На снижении инфляционных ожиданий во многом сказалась стабилизация цен на бензин и некоторые продукты питания (мясо, яйца). Также сказалась адаптация к повышению НДС. В то же время население в марте продолжил беспокоить рост тарифов ЖКХ, связанный с «мусорной» реформой.