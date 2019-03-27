Инфляционные ожидания россиян по итогам марта снизились

В марте оценка инфляции, которую ожидает население в ближайший год, снизилась до 9,1%, сообщается на официальном портале ЦБ РФ.

При этом месяцем ранее такие ожидания достигали 10,1%. На снижении инфляционных ожиданий во многом сказалась стабилизация цен на бензин и некоторые продукты питания (мясо, яйца). Также сказалась адаптация к повышению НДС. В то же время население в марте продолжил беспокоить рост тарифов ЖКХ, связанный с «мусорной» реформой.

Напомним, ранее Банк России понизил прогноз по инфляции на 2019 год с 5—5,5% до 4,7—5,2%. Как сообщает регулятор, в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка. Несмотря на то, что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились, они сохраняются на высоком уровне.



