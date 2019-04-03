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Росавиация предложила Украине возобновить авиасообщение между странами

16:26, 03.04.2019
Росавиация предложила Украине возобновить авиасообщение между странами
Фото: realnoevremya.ru

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила Киеву возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.

В ведомстве отметили, что это решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров, передает ТАСС.

Напомним, что сегодня Украина ввела запрет на совершение нерегулярных рейсов с Россией. При этом запрет не касается полетов для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК.

В 2015 году Украина установила запрет на полеты в РФ и использование украинского воздушного пространства для всех российских авиакомпаний.

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