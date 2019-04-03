Госдума РФ отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, которые предусматривают госрегулирование цен на моторное топливо.

Первый из них внесла группа депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым. В документе сказано, что рост цен на топливо не может превышать прогнозируемый уровень инфляции.

Второй законопроект предложили депутаты от КПРФ. Он предусматривает введение с 1 января 2019 года госрегулирования цен на автобензин всех видов и дизтопливо, а также торговых надбавок к этим ценам путем установления их предельных уровней правительством РФ.

Против принятия этих инициатив выступил профильный комитет ГД по экономической политике. Член комитета Виктор Зобнев пояснил, что ограничение розничных цен на топливо может привести к снижению рентабельности и закрытию автозаправочных станций, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что правительство РФ решило продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка еще на три месяца. Однако пока договоренности не достигнуты. Завтра этот вопрос будет обсуждаться на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева.