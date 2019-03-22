Общественная экспертиза проекта МСЗ в Татарстане выявила нарушения требований экологической безопасности

Общественная организация «Принципъ» (г. Москва) провела общественную экологическую экспертизу проекта мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане по просьбе жителей Казани и Осиново.

Комиссия пришла к выводу, что проект разработан с нарушениями требований экологической безопасности и существующих нормативов.

Также эксперты отметили, что проектируемый завод будет создавать высокую нагрузку на окружающую среду, а «экологическая безопасность предлагаемой технологии не подтверждена документально».

Кроме того, комиссия поставила под сомнение «возможность непрерывной безаварийной работы завода».

Также эксперты считают, что уровень воздействия на окружающую среду сильно занижен.

«Представленная документация не отвечает требованиям действующего законодательства и в представленном к экспертизе виде не может быть реализована как проект строительства», — сказано в заключении экспертизы.

В состав экспертной комиссии вошли одиннадцать экспертов из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Председательствовал заслуженный эколог Российской Федерации, профессор Андрей Пешков.

Материалы экспертизы переданы в Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу, где проводится государственная экологическая экспертиза проекта МСЗ.

Ранее гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов рассказал, что площадка для создания МСЗ в Татарстане уже выделена. Строительство объекта планируют начать летом 2019 года.