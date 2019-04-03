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Предложение о выплате за рождение третьего и последующих детей направлено Голиковой

12:40, 03.04.2019
Предложение о выплате за рождение третьего и последующих детей направлено Голиковой
Фото: pixabay.com

Предложение о единовременной выплате по 50 тысяч рублей на третьего и последующих детей передано вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

В письме председателя комитета Совфеда по регламенту Андрея Кутепова подчеркивается, что нововведение позитивно скажется в рамках мер, направленных на пропаганду положительного образа многодетной семьи в России.

Отмечается, что нынешние выплаты в размере 50 тысяч рублей только при рождении третьего ребенка «ставят в неравное и унизительное положение семей, у которых родился четвертый и последующие», пишет «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что в России программу маткапитала хотят продлить до 2024 года.

Общество
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