Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России за прошлый год увеличилась в 32 субъектах РФ.

Тем не менее, по словам Голиковой, в регионах «есть ресурс для снижения смертности», передает «Интерфакс».

Напомним, что по итогам 2018 года естественная убыль населения России составила 218 тыс. человек. В прошлом году в стране родилось 1,599 млн человек, умерло — 1,817 млн человек. По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения России составляла 146 млн 793,7 тыс. человек.