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В Чернобыльской зоне отчуждения произошел сильный пожар

09:56, 03.04.2019
В Чернобыльской зоне отчуждения произошел сильный пожар
Фото: pixabay.com

Спасатели потушили сильный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения в среду утром, 3 апреля.

Сообщение о возгорании вблизи поселка Полесское поступило в экстренные службы днем 2 апреля. Огонь охватил площадь в размере 10 гектаров. Пожар задел около 25 полуразрушенных зданий, рассказали в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

К тушению были привлечены 98 спасателей и 23 единицы техники, в том числе самолет АН-32П и вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что гендиректор Чернобыльской АЭС ушел в отставку из-за конфликта с властями Украины.

Происшествия
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