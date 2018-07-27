Гендиректор Чернобыльской АЭС ушел в отставку из-за конфликта с властями Украины

Генеральный директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин ушел в отставку. Уход связан с конфликтом между ним и руководством Минэкологии Украины.

«Четкое понимание того, что данный конфликт начинает влиять на сроки и ход реализации проектов ((новый безопасный конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2), а это может повлечь наложение на Украину дополнительных обязательств, в том числе и финансовых, кроме того, вынос данного конфликта в публичное пространство будет означать в первую очередь имиджевые потери для Украины, заставило меня принять крайне непростое решение. Я не сумел найти другого способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход — единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему», — говорится в обращении Грамоткина к коллективу на сайте ЧАЭС.

Ранее сообщалось, что на Чернобыльской АЭС закончилось место для захоронения радиоактивных отходов.