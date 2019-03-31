Цукерберг выступил за госрегулирование интернета

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительства и регулирующих органов для выработки норм и стандартов в интернете.

По мнению Цукерберга, новые стандарты нужны в таких сферах, как борьба с вредоносным контентом, обеспечение честных выборов, конфиденциальность и переносимость данных.

Также основатель Facebook высказался за всеобъемлющее регулирование в соответствии с Общим регламентом о защите персональных данных (GDPR) ЕС. Цукерберг считает, что большинство государств должны принять соответствующие нормы и правила в качестве общей основы, передает «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России не будут регулировать интернет, как в Китае. По его словам, реализация законопроекта о суверенном Рунете не потребует значительных расходов.