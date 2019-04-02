Прокуратура направила руководителям 18 казанских УК представления из-за нарушения сроков обслуживания дымоходов

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани по итогам проверки направила руководителям 18 казанских управляющих организаций представления по факту нарушения сроков технического обслуживания вентиляционных каналов и дымоходов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, периодическое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов должно проводится не реже 3 раз в год. Также их проверка и при необходимости очистка производится при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов, при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.

Как показала проверка, не всеми управляющими компаниями соблюдаются регламентные сроки проверок. По ее результатам прокуратура внесла в адрес руководителей 18 ТСЖ (ЖСК) представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.