В Сибае датчики активистов зафиксировали превышение ПДК диоксида серы в 18 раз

Датчики загрязнения атмосферного воздуха, установленные в Сибае общественниками, сегодня зафиксировали превышение ПДК диоксида серы в поселке Золото почти в 18 раз.

По состоянию на 8.00 содержание диоксида серы в воздухе составило 8,859 мг/м³. На улице Нуриманова в час ночи было зафиксировано значение 3,281 мг/м³, что превышает ПДК в 6,5 раза, сказано в группе активистов «Сибай, дыши» в социальной сети «ВКонтакте».

На сайте городской администрации сообщается, что лаборатории Министерства экологии республики и Роспотребнадзора зафиксировали превышение ПДК диоксида серы на улице Старательская в 4,5 раза по состоянию на 12 часов.



Напомним, что 31 марта, в башкирском Сибае прошел сход граждан. Жители города могут провести масштабный митинг, если экологическая ситуация не улучшится.