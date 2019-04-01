Жители Сибая грозят проводить массовые митинги, «если ничего не изменится»

Накануне, 31 марта, в башкирском Сибае прошел сход граждан. Жители города считают, что, если экологическая ситуация не улучшится, необходимо провести масштабный митинг.

«Если ситуация в Сибае не изменится в течение 10—15 дней, то нам придется принимать более радикальные решения в виде массовых митингов», — приводит «Медиакорсеть» слова одного из организаторов схода.

По некоторым данным, жители Сибая провели в воскресенье еще несколько встреч.

Напомним, что 26 марта официально завершены работы по подтоплению карьера. Власти Башкирии уверяют, что воздух должен очиститься до конца апреля. Однако местные жители не доверяют рапортам об успехах.