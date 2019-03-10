СМИ: Ким Чен Ын получил подарок от министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов вручил подарок главе КНДР Ким Чен Ыну.
Содержание подарка не раскрывается. Презент российский министр передал в Москве министру внешнеэкономических дел Ким Ён Чжэ, который недавно посещал Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Напомним, ранее сообщалось, что российские официальные лица осенью прошлого года предложили руководству Северной Кореи особое секретное сотрудничество.ОбществоВласть
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