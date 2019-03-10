Новости общества

09:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: Ким Чен Ын получил подарок от министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

03:32, 10.03.2019
СМИ: Ким Чен Ын получил подарок от министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Фото: flickr.com

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов вручил подарок главе КНДР Ким Чен Ыну.

Содержание подарка не раскрывается. Презент российский министр передал в Москве министру внешнеэкономических дел Ким Ён Чжэ, который недавно посещал Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Напомним, ранее сообщалось, что российские официальные лица осенью прошлого года предложили руководству Северной Кореи особое секретное сотрудничество.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров