«О. InveStore!»: подарки за инвестиции

По данным Московской биржи, количество розничных инвесторов в России по итогам февраля 2019 года превысило 3,2 миллиона. В пределах страны это совсем немного. Торговля на бирже требует и знаний, и смелости, и подчас железных нервов. Видимо, поэтому компания «Открытие Брокер» решила поощрить своих клиентов — запуском программы лояльности для инвесторов и трейдеров «О. InveStore!»*.

Как отмечает руководитель проекта Денис Камынин, уже сейчас можно с уверенностью говорить о высоком интересе аудитории к программе — всего за три неполных месяца работы в ней зарегистрировалось свыше 10% активных клиентов компании.

Несмотря на то, что «O. InveStore!» стала первой в России программой лояльности** для инвесторов и трейдеров, принцип ее действия россиянам хорошо знаком. Это кешбэк***, то есть возврат части уплаченной суммы бонусными баллами. В данном конкретном случае — возврат части уплаченной брокерской комиссии, взимаемой при совершении сделок.

Кешбэк за операции с банковской картой давно стал привычным для большинства клиентов кредитных организаций. Наличие и размер кешбэка для многих являются важным аргументом в пользу выбора банка. Теперь же список возможностей расширился — благодаря программе лояльности «Открытие Брокер» кешбэк могут получать и инвесторы за совершенные операции на бирже. От 3% до 5% уплаченной брокерской комиссии в виде бонусных баллов могут вернуть пользователи самых популярных тарифных планов «Открытие Брокер».

Помимо кешбэка, бонусные баллы можно заработать, порекомендовав брокера друзьям. Наверняка каждый хоть раз в жизни рекомендовал родственникам, знакомым, коллегам ту или иную компанию, услугами которой пользовался. Клиенты «Открытие Брокер», помимо удовлетворения от благодарности за хороший совет, получают еще и бонус за каждого, кто этим советом воспользовался. Получить вознаграждение можно также, приняв участие в промоакциях. Например, сейчас стартовала акция «Инвест-привет!». По ее условиям новые клиенты компании в течение первого месяца сотрудничества будут получать удвоенный кешбэк при совершении сделок на фондовом, срочном и валютном рынках Московской биржи.

Баллы начисляются на бонусный счет, а потратить их можно на специальной витрине вознаграждений в личном кабинете участника «O. InveStore!». Выбор того, что можно приобрести за бонусы, огромен: электроника, бытовая техника, книги, товары для детей, электроника, туристические путевки — практически все что угодно, начиная от сертификата на покупки в супермаркете и заканчивая такими услугами, как массаж, уборка в квартире или доставка цветов.

Заходите на сайт компании и оцените все преимущества сами!

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).