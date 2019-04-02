ГИБДД Казани нашла заехавшего в парк Горького водителя

Фото: скриншот видео

В ГИБДД Казани разыскали водителя, заехавшего в парк горького на машине и выложившего видео о своей «прогулке».

За рулем авто находился 22-летний житель Казани, передает «Татар-информ». Сейчас он должен заплатить штраф в 2 тысячи рублей за нарушение правила расположения транспортного средства и движение по дороге, предназначенной для пешеходов.

«Сотрудники полка ДПС ГИБДД Казани провели разыскные мероприятия и установили личность водителя. Его пригласили для беседы. На него был составлен административный протокол за нарушение ПДД», — сообщил командир полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин.

Сотрудники сняли видеоролик, в котором нарушитель подробно объясняет свои действия. Он утверждает, что заехал на территорию парка «без злого умысла», а чтобы снять шуточный ролик для своих друзей.



«Обнаружив место для разворота или выезда, с другой стороны, решил выехать на участок парка. Убедившись в отсутствии знаков и зеленых зон, развернулся», — оправдывается автолюбитель.