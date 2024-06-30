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Один погиб, трое пострадали: прокуратура проводит проверку ДТП в Тукаевском районе Татарстана

13:59, 30.06.2024
Один погиб, трое пострадали: прокуратура проводит проверку ДТП в Тукаевском районе Татарстана
Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры Тукаевского района

Сегодня около 11:45 на 1065-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris под управлением 67-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Газель», за рулем которого был 59-летний житель Казани, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок. С различными травмами их доставили в БСМП Набережных Челнов. Водитель и пассажирка «Газели» не получили серьезных повреждений.

На место происшествия выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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