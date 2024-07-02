Брал деньги из кассы для директора: с главы АО «Сабинское МПП ЖКХ» хотят взыскать более 930 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Сабинского района подала иск в суд с требованием взыскать более 930 тысяч рублей с директора АО «Сабинское МПП ЖКХ». Эти средства были присвоены ответчиком в период с января 2017 года по декабрь 2021 года.

Как следует из материалов дела, директор фирмы приобретал материалы для строительства своего дома за счет средств организации. Чтобы придать своим действиям видимость законности, сотрудники отчитывались авансовыми отчетами на основании подложных товарных чеков.

В отношении ответчика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение). Иск прокуратуры находится на рассмотрении.

Напомним, прокуратура города Набережные Челны обратилась в суд с иском к мэрии города. По мнению прокуратуры, комитет выдал трем организациям разрешения на размещение объектов на береговой полосе незаконно, передает пресс-служба ведомства.