Хлопок газа в доме Стерлитамака: погибла одна женщина, 80 человек пострадали

В одном из многоквартирных домов в Стерлитамаке произошел хлопок газа. По данным ГУ МЧС по Башкирии, в результате ЧП погибла женщина, еще шесть человек, в том числе двое детей, пострадали. Все пострадавшие госпитализированы с ожогами различной степени.

Из дома эвакуировали порядка 80 жильцов. Как уточнили в прокуратуре, среди пострадавших также два сотрудника газовой службы.

На месте происшествия создан оперативный штаб, работают экстренные службы. Прокуратура проводит проверку, на место ЧП выехал первый заместитель прокурора Башкирии Евгений Бендовский.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).