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Самолет, летевший из Казани в Тобольск, выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Екатеринбурга

14:55, 29.06.2024
Самолет, летевший из Казани в Тобольск, выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Екатеринбурга
Фото: предоставлено Уральской транспортной прокуратурой

Самолет, летевший из Казани, выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает транспортное управление СКР.

По предварительным данным, сегодня днем самолет, совершавший рейс по маршруту Казань — Тобольск — Екатеринбург, выкатился почти на 10 метров за пределы ВПП. Пострадавших в результате инцидента нет.

— Предварительная причина авиационного инцидента — неблагоприятные погодные условия, — сообщает управление.

Из-за происшествия аэропорт временно закрыли. Другие воздушные суда были вынуждены кружить над городом.

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Происшествия

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