В Москве взорвался баллон на крыше автобуса: двое пострадали

Фото: Максим Платонов

На севере Москвы произошел взрыв газового оборудования на крыше пассажирского автобуса, сообщили в столичной Госавтоинспекции. В результате инцидента пострадали два человека — пассажир и водитель транспортного средства.

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать жара. Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.