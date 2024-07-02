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Происшествия

В Москве взорвался баллон на крыше автобуса: двое пострадали

14:28, 02.07.2024
В Москве взорвался баллон на крыше автобуса: двое пострадали
Фото: Максим Платонов

На севере Москвы произошел взрыв газового оборудования на крыше пассажирского автобуса, сообщили в столичной Госавтоинспекции. В результате инцидента пострадали два человека — пассажир и водитель транспортного средства.

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать жара. Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.

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Происшествия

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