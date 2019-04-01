Эксперты рассказали в каких регионах можно снизить плату за вывоз мусора

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza изучили изменения в тарифах на вывоз мусора. Они назвали регионы в которых имеется возможность снизить плату.

Например, в ряде регионов предусмотрена компенсация коммунальных платежей если они отнимают от 15% дохода семьи (в большинстве регионов 22%), пишет «Российская газета». Предусмотрена и федеральная льгота, которая предоставляется на общий платеж за ЖКУ, включая вывоз мусора. Ее размер – 50% от суммы платежа.

Кроме того, в Оренбургской области утвердили льготы для многодетных семей, для детей войны и тружеников тыла. Региональные власти будут компенсировать 100% платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для этих категорий граждан.

Власти Саратовской области обещают 50%-ные скидки для ветеранов и инвалидов ВОВ и боевых действий, а также для почетных граждан региона.

В ряде субъектов проблемой стала методика расчета тарифов. Большинство регионов устанавливает платеж по количеству людей, однако есть субъекты, где расчет проводят по площади жилья. Однако, в Кировской области жители города через суд добились расчета по числу проживающих.