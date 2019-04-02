В ФСБ опровергли сообщения о деле в отношении главы аппарата правительства Пермского края

Пресс-служба Управления ФСБ по Пермскому краю отрицает факт возбуждения уголовного дела в отношении главы аппарата регионального правительства Елены Лопаевой.

Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее в СМИ появилась информация, что Лопаева подозревается в превышении должностных полномочий. По данным «Ленты.ru», причиной стали нарушения при ремонте здания краевого правительства. Издание утверждает, что подрядчик выбирался без конкурса и провел работы на 8 млн рублей. Однако власти не заплатили компании после жалобы на проведение тендера.