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В ФСБ опровергли сообщения о деле в отношении главы аппарата правительства Пермского края

10:47, 02.04.2019
В ФСБ опровергли сообщения о деле в отношении главы аппарата правительства Пермского края
Фото: google.com/maps / скриншот

Пресс-служба Управления ФСБ по Пермскому краю отрицает факт возбуждения уголовного дела в отношении главы аппарата регионального правительства Елены Лопаевой.

Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее в СМИ появилась информация, что Лопаева подозревается в превышении должностных полномочий. По данным «Ленты.ru», причиной стали нарушения при ремонте здания краевого правительства. Издание утверждает, что подрядчик выбирался без конкурса и провел работы на 8 млн рублей. Однако власти не заплатили компании после жалобы на проведение тендера.

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