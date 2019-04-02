СМИ назвали вероятную причину падения самолета с совладелицей S7 Group

Вероятной причиной падения самолета в Германии, на борту которого находилась председатель совета директоров S7 Group Наталья Филева, стала ошибка пилота.

По предварительной версии, во время полета пилот перевел воздушное судно на ручное управление, допустив опасную потерю скорости. Это привело к снижению подъемной силы и сваливанию самолета в так называемый плоский штопор. Критическая ситуация возникла быстро, пишет «Коммерсант».

В качестве аргументов эксперты приводят компактное расположение обломков, что говорит о том, что двигатель в момент удара о землю работал на низких оборотах.

Кроме того, черных ящиков на борту самолета обнаружено не было.

Напомним, самолет Epic E1000 разбился при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Обстоятельства трагедии пока неизвестны. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после гибели в авиакатастрофе в Германии председателя совета директоров S7.