2 апреля два района Казани останутся без света

2 апреля с 8 до 17 часов электричества не будет в Ново-Савиновском районе по следующим адресам: ул. Билярская, 1—29, 2—28; ул. Измайловская, 1—29, 4—26; ул. Ключищенская, 3—25, 2—6; ул. Краснодарская, 1—29, 2—30; ул. Лениногорская, 1—21, 2—22а, ул. Полянская, 1—23, 2—22, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Также сегодня с 9 до 18 часов не будет света в Советском районе. Под отключение попадут ул. Гвардейская, 65, ул. Академика Губкина, 17, 19, 21, 23, 25, 27; ул. Даурская, 42а, ул. Каспийская, 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Аделя Кутуя, 124а, ул. Отрадная, 34, 38б.

Напомним, ранее сообщалось, что предприятия в Татарстане в январе — феврале 2019 года произвели 4,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что на 7,4% больше показателя за тот же период 2018 года. В пресс-службе филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» рассказали, что основное увеличение произошло на Заинской ГРЭС и на Казанской ТЭЦ-1.