В США обнаружили самый верный индикатор рецессии

Впервые с 2007 года доходность трехмесячных казначейских векселей США превысила ставки по десятилетним гособлигациям. Об этом говорят данные Marketwatch.



Доходность векселей со сроком обращения три месяца достигла 2,455% годовых против 2,442% по десятилетним бондам. Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг выступает самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии. Такого мнения придерживаются в федеральном резервном банке Сан-Франциско.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало замедление роста мировой экономики на ближайшие два года. Прогноз роста глобального ВВП на 2019 год был пересмотрен с 3,1% до 2,8%, на 2020 год — с 2,9% до 2,8%, следует из мартовского отчета агентства.