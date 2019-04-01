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В Набережных Челнах скончался 62-летний директор общеобразовательной школы

20:23, 01.04.2019
В Набережных Челнах скончался 62-летний директор общеобразовательной школы
Фото: pixabay.com

Сегодня в Набережных Челнах скоропостижно скончался директор средней общеобразовательной школы №51 Геннадий Волков, сообщают «Челнинские известия».

Ему было 62 года. С утра Геннадий Волков пришел на работу в хорошем настроении, пошутил по поводу дня смеха, который совпал с началом новой четверти. В одном из кабинетов он неожиданно упал. Приехавшая скорая констатировала смерть. Причина смерти будет известна после вскрытия.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина, получивший ожоги во время взрыва бытового газа и пожара в девятиэтажном доме в Казани, скончался 28 марта в Республиканской клинической больнице. Информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.


Общество Татарстан
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