В Набережных Челнах скончался 62-летний директор общеобразовательной школы

Сегодня в Набережных Челнах скоропостижно скончался директор средней общеобразовательной школы №51 Геннадий Волков, сообщают «Челнинские известия».

Ему было 62 года. С утра Геннадий Волков пришел на работу в хорошем настроении, пошутил по поводу дня смеха, который совпал с началом новой четверти. В одном из кабинетов он неожиданно упал. Приехавшая скорая констатировала смерть. Причина смерти будет известна после вскрытия.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина, получивший ожоги во время взрыва бытового газа и пожара в девятиэтажном доме в Казани, скончался 28 марта в Республиканской клинической больнице. Информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.



