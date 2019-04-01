МИД РФ опубликовал «экстренное заявление» о ситуации на Украине

Министерство иностранных дел России опубликовало шуточный ролик под названием «Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине» о выборах президента страны.

«Из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля», — говорится в видео, и далее идет прогноз погоды на 1 апреля в разных городах Украины. В конце ролика выплывает фраза «В целом все ясно».

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Украины обработала более 90% бюллетеней после вчерашних выборов президента Украины. Лидерство сохраняет шоумен Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,26% украинцев. Далее идет действующий глава государства Петр Порошенко с 15,98% голосов.