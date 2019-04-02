Новости общества

01:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Инициативу забирать фамилии мужей у бывших жен оценили как бессмысленную

01:32, 02.04.2019
Инициативу забирать фамилии мужей у бывших жен оценили как бессмысленную
Фото: pixabay.com

Адвокат Федор Коробков охарактеризовал идею разрешить забирать при разводе бывшим мужьям фамилию у бывших жен как довольно бессмысленную, сообщают «Известия».

Ранее депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился с подобным предложением к министру юстиции РФ Александру Коновалову.

Напомним, ранее в соответствующем указе президента РТ сообщалось, что Альбину Шавалееву освободили от должности начальника Управления записи актов гражданского состояния Кабмина РТ. Она освобождается от должности в связи с переходом на другую работу. Пост руководителя Управления ЗАГС Кабмина РТ займет Гульшат Нигматуллина.


ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров