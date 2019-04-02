Инициативу забирать фамилии мужей у бывших жен оценили как бессмысленную

Адвокат Федор Коробков охарактеризовал идею разрешить забирать при разводе бывшим мужьям фамилию у бывших жен как довольно бессмысленную, сообщают «Известия».

Ранее депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился с подобным предложением к министру юстиции РФ Александру Коновалову.

Напомним, ранее в соответствующем указе президента РТ сообщалось, что Альбину Шавалееву освободили от должности начальника Управления записи актов гражданского состояния Кабмина РТ. Она освобождается от должности в связи с переходом на другую работу. Пост руководителя Управления ЗАГС Кабмина РТ займет Гульшат Нигматуллина.



