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Госсобрание Башкирии направило председателю Госдумы законопроект об изменении одной из статей КоАП

19:14, 01.04.2019
Госсобрание Башкирии направило председателю Госдумы законопроект об изменении одной из статей КоАП
Фото: minsvyaz.ru

Госсобрание Башкирии направило председателю Госдумы РФ законопроект о внесении изменений в статью 19.6.1 КоАП РФ. Информация размещена в системе обеспечения законодательной деятельности.

Предлагается ввести штраф для должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей за все грубые нарушения законодательства о государственном контроле (надзоре). Статью предлагается дополнить примечанием о том, что понятие грубого нарушения устанавливается законодательством о защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении госконтроля и муниципального контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение подготовить к 1 июня концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующий документ размещен на официальном портале правительства РФ. В поручении отмечается, что это нужно для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности». Подготовкой документа будут заниматься Минюст и Минэкономразвития.

ОбществоВласть Башкортостан
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